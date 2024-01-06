Хавбек Манчестер Юнайтед Ганнибал Межбри готов к смене клуба этой зимой.

Межбри намерен присоединиться к Севилье из Манчестер Юнайтед, сообщает Фабрицио Романо. Трансфер состоится на правах аренды.

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К тунисцу также проявляли интерес Фрайбург и Лион, но андалусийцы еще с лета вели переговоры. Сейчас сторонам осталось согласовать условия перехода (возможный выкуп и сумма, за которую можно подписать игрока на полноценной основе).

В текущем сезоне Межбри сыграл в 9 матчах за основную команду Манчестер Юнайтед, отметился 1 голом в АПЛ.

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