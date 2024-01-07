"Хьойлунд? Врешті-решт, він ще дитина, тому ми не повинні тиснути на нього. Багато хто вважає, що він має прийти і одразу ж забити 30 з чимось голів. Він ще юний, це його перший сезон в АПЛ.

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Що стосується згаданого вами дебюту Хьойлунда проти Арсенала, то я був дуже задоволений його підходом. Річ у тім, що дуже важко виходити на заміну в таких серйозних матчах. Коли Расмус увійшов у гру, він зробив великий внесок та змінив нашу динаміку, тому я хотів показати йому свої емоції.

Расмус старанно працює і стає краще з кожним матчем. Він цілеспрямований хлопець і дуже хоче грати далі. Хьойлунд стане чудовим гравцем для цього клубу, і, враховуючи його амбіції, зможе визначити епоху в Манчестер Юнайтед", – наводить слова Каземіро офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Додамо, що Хьойлунд став гравцем "червоних дияволів" за 75 млн євро. Нападник провів за МЮ 23 матчі, в яких відзначився 6 голами.

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