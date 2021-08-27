Реал убедил Каземиро оставить свою подпись на новом контракте с мадридцами, сообщает официальный сайт клуба.

Мбаппе будет играть за Реал под легендарным номером – Мадрид уже готовит два варианта презентации француза

Теперь соглашение о сотрудничестве между 29-летним бразильцем и "сливочными" будет действовать до лета 2025-го. О финансовых деталях контракта не уточняется. В прошлом сезоне Ла Лиги полузащитник провел 34 матча, в которых отметился 6-ю голами и 4-мя ассистами.

Напомним, в 2013-м Реал приобрел Каземиро у бразильского Сан-Паулу за 6 млн евро.

Результаты жеребьевки группового турнира ЛЧ – тяжелые соперники Динамо и Шахтера, Яремчук возвращается в Украину