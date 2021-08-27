Каземиро продлил контракт с Реалом
Полузащитник Каземиро остается одним из ключевых игроков мадридского клуба.
Реал убедил Каземиро оставить свою подпись на новом контракте с мадридцами, сообщает официальный сайт клуба.
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Теперь соглашение о сотрудничестве между 29-летним бразильцем и "сливочными" будет действовать до лета 2025-го. О финансовых деталях контракта не уточняется. В прошлом сезоне Ла Лиги полузащитник провел 34 матча, в которых отметился 6-ю голами и 4-мя ассистами.
Напомним, в 2013-м Реал приобрел Каземиро у бразильского Сан-Паулу за 6 млн евро.
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