Реал переконав Каземіро залишити свій підпис на новому контракті з мадридцями, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Тепер угода про співпрацю між 29-річним бразильцем та "вершковими" діятиме до літа 2025-го. Про фінансові деталі контракту не уточнюється. У минулому сезоні Ла Ліги півзахисник провів 34 матчі, в яких відзначився 6-ма голами та 4-ма асистами.

Нагадаємо, у 2013-му Реал придбав Каземіро у бразильського Сан-Паулу за 6 млн євро.

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