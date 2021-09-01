Пятилетняя эпоха Андрея Шевченко во главе сборной Украины завершилась так же неожиданно и сумбурно, как и началась. Ровно за месяц до старта осеннего цикла отбора ЧМ-2022 он объявил о завершении контракта, а вместе с ним национальную команду покинули и его итальянские помощники – дальнейшую историю вы знаете. Только 18 августа УАФ назначила Александра Петракова в качестве и. о. главного тренера, а большинство своих подопечных новый коуч увидел лишь позавчера.

Казахстан – Украина: прогноз на матч отбора ЧМ-2022

От нового тренерского штаба требуют исключительно победы над сборной Казахстана. Даже сам Александр Петраков заявил, что в случае неудачи в Нур-Султане мы практически выбываем из борьбы за Мундиаль, хотя на самом деле ситуация не так уж и критична – Украина после трех туров идет второй в довольно слабой группе, где почти все играют вничью друг с другом . Впрочем, у нас еще не было побед в отборе, а второй раз дарить очки казахам недопустимо. Не тот соперник.

Подопечные Талгата Байсуфинова в первых двух турах продемонстрировали только умение ставить "автобус" с довольно сомнительным качеством. Франция легко переиграла их в Нур-Султане, Украина провела почти 30 ударов по воротам (большинство прошло из пределов штрафной), а Северная Македония перед Евро-2020 вообще разгромила Казахстан со счетом 4:0. Эта сборная объективно является коровой, с которой необходимо доить очки безо всяких "но", однако конкретно в нашем случае «но» слишком много.

Во-первых, стоит отметить физическую сложность выезда. После длительного перелета в Нур-Султан подопечные Александра Петракова будут вынуждены сыграть на "Астана Арене" – а там и газон искусственный, и очень душно при закрытой крыше. На этом стадионе плохо выступили и Динамо Хацкевича, и Колос Костышина, да и вообще украинские команды ужасно выступают на синтетике.

Во-вторых, казахи тренировались в течение последних шести дней. Наша же команда собралась 29 августа, но в дебютной тренировке было только 12 футболистов. Остальные присоединились или в день вылета, или встретили команду в Нур-Султане. При этом Довбик покинул расположение сборной из-за травмы, а Харатин уже из Казахстана вылетел в Варшаву подписывать контракт с Легией.

В-третьих, сам стиль сборной Казахстана вызывает беспокойство. Талгат Байсуфинов ставит автобус в схеме 3-4-2-1, обороняясь не столько качеством защитников, сколько количеством. Чтобы разбивать такую ​​команду, нужно или перебегать / перебороть соперника, или быстро двигать мяч на чужой половине – Андрей Шевченко выбрал второй вариант, но прогорел. И это при куче времени на подготовку и более или менее отлаженной игре. От Александра Петракова ожидают возвращения к основам времен Михаила Фоменко, но можно ли вообще что-то поставить за такой промежуток времени?

Новый коуч сборной Украины уже намекнул об отсутствии желания держать мяч 72% игрового времени. Он будет ставить футбол на результат – это звучит круто, ведь именно он сейчас и нужен. Петраков славится прагматичным стилем, но что собой представляет прагматизм в матче с явным аутсайдером, закрытым в автобусе? Пока это остается загадкой.

Собственно, и сам игровой стиль Александра Васильевича пока трудно спрогнозировать. Очевидно, что в нем станет меньше контроля мяча, но мы опираемся только на опыт футбола сборной U-20. Там была схема в три защитника с качественной системой пидстраховок, довольно интенсивный прессинг (его очень не хватало при Шевченко), неплохой гейм-менеджмент по ходу матчей и слабые позиционные атаки – Украина со своими забросами на ход и рывками фланговых игроков выглядела прогнозируемо, хотя в контратаках все было неплохо.

Можно ли так будет сыграть с казахами? Андрей Шевченко в последних матчах часто использовал схему с тремя центрбеками, или традиционные 4-3-3 в разных вариациях Петраков же заявил, что ничего ломать сейчас не собирается. Впрочем, довольно вероятным кажется и переход на схему 4-2-3-1, которую Александр Петраков испытывал на своей юношеской сборной. Эта игровая модель понятна каждому украинскому футболисту, а именно это нашей команде сейчас и нужно.

Александр Петраков действительно несколько олдскульный специалист, однако по ходу игры он принимает современные и эффективные решения. Вне его он тоже не статический – его молодежка в 2015 году с Коваленко в основе играла в совершенно другой футбол, чем команда 2019-го. Да и ставить игру в стиле Шевченко без Зинченко и Малиновского в старте было бы трудно – теперь же у Александра Васильевича есть шикарный центр поля. Как он им воспользуется? Это остается загадкой, но вряд ли стоит ожидать радикальный отход ко времени Олега Блохина. Петраков – олдскульный, но не о "бей-беги".

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: –

Травмированные: Суюмбаев – Довбик, Бущан, Трубин

Ориентировочные составы на матч Казахстан – Украина

Казахстан: Покатилов – Марочкин, Алип, Малый – Бейсебеков, Тагиберген, Куат, Валиуллин – Зайнутдинов, Мужиков – Щеткин

Украина: Пятов – Забарный, Кривцов, Матвиенко – Караваев, Степаненко, Буяльский, Зинченко – Ярмоленко, Малиновский – Яремчук

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Учитывая вышеуказанные факторы, можно прогнозировать очень непростой поединок для сборной Украины. Казахи всю неделю отрабатывали, как надо закрываться против нашей команды, а у Александра Петракова было всего несколько тренировок для знакомства с подопечными. Да и взлом "автобусов" всегда представлял для украинцев проблемы – хоть с хорошими тренерами, хоть с "физруками". Сегодня же этот "автобус" припаркуют на стадионе с искусственным газоном.

Какой футбол покажет команда Петракова – загадка. Впрочем, какими бы тяжелыми условия не были, а побеждать Казахстан нужно. Этого требует как турнирное положение (ни одной победы в первых трех турах), так и разница в классе. Украина может быть проблемной, но это у нас выходят в основе футболисты Манчестер Сити, Аталанты, Вест Хэма, Шахтера и Динамо – не у казахов. Как говорил Олег Гусев, мы должны обыгрывать этого соперника в снегу, пустыне, на пляже и где только можно.

На разгром или даже уверенную победу с разницей в два гола ставить не осмелимся, но получить минимальную победу нашим футболистам вполне по силам. В нынешних условиях этого будет достаточно.

Петраков принял сборную Украины в критических условиях – почему не стоит ждать чуда от создателя чемпионства мира