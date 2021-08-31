Казахстан будет принимать Украину в рамках 4-го тура квалификации на ЧМ-2022. Какой прогноз на матч Казахстан - Украина и кто фаворит у букмекеров, подскажет "Футбол 24".

Сборная Украины попытается одержать первую победу в квалификации на Мундиаль в Катаре. В первых трех турах тогда еще команда Андрея Шевченко играла исключительно вничью. Исправлять ситуацию будет новый тренерский штаб во главе с Александром Петраковым. Матч, как и онлайн-трансляция Казахстан – Украина на "Футбол 24", стартует 1 сентября в 17:00.

Казахстан – Украина: поединок отбора ЧМ-2022 пройдет со зрителями, однако без украинских болельщиков

Казахстан – Украина: прогноз букмекеров на матч отбора ЧМ-2022

Специалисты William Hill отдают явное предпочтение команде Александра Петракова. Коэффициент на победу Украины составляет 1.50, тогда как потенциальный домашний триумф казахов оценивается в 7.50. На ничью ставят 3.80. Наиболее вероятным итогом дуэли считают победу украинцев со счетом 1:0. Коэффициент на такой результат матча составляет 5.00.

BWin оперирует примерно такими же цифрами. Гостевая победа "сине-желтых" оценивается в 1.48, виктория Казахстана – аж в 7.00. Коэффициент ничейного результата – 4.00. Наиболее вероятными авторами голов контора считает Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко – их персональный успех оценен коэффициентом 2.40. Интересно, что первый по этому показателю у казахов – Алексей Щеткин – имеет меньшие шансы на гол (5.00), чем Даниил Сикан (3.00).

К слову, это будет 6-й поединок в истории противостояний Украины с Казахстаном. На данный момент статистика полностью на стороне нашей сборной – 4 предыдущих матча завершались успехом "сине-желтых". Последний раз команды встречались в марте. Тогда в Киеве была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

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