П'ятирічна епоха Андрія Шевченка на чолі збірної Україні завершилась так само несподівано й сумбурно, як і почалася. Рівно за місяць до старту осіннього циклу відбору ЧС-2022 він оголосив про завершення контракту, а разом з ним національну команду покинули і його італійські помічники – подальшу історію ви знаєте. Лишень 18 серпня УАФ призначила Олександра Петракова в якості в.о. головного тренера, а більшість своїх підопічних новий коуч побачив буквально на днях.

Казахстан – Україна: прогноз на матч відбору ЧС-2022

Від нового тренерського штабу вимагають виключно перемоги над збірною Казахстану. Навіть сам Олександр Петраков заявив, що в разі невдачі в Нур-Султані ми практично вибуваємо з боротьби за Мундіаль, хоча насправді ситуація не така вже й критична – Україна після трьох турів йде другою в доволі слабкій групі, де майже всі грають внічию один з одним. Конкуренти теж допускатимуть купу осічок – але не факт, що вони стануться саме у матчах з казахами. В будь-якому випадку, у нас досі не було перемог у відборі, а вдруге дарувати очки аутсайдеру неприпустимо.

Підопічні Талгата Байсуфінова у перших двох турах продемонстрували лише вміння ставити "автобус" з доволі сумнівною якістю. Франція легко переграла їх у Нур-Султані, Україна провела майже 30 ударів по воротах (більшість пройшла з меж штрафного), а Північна Македонія перед Євро-2020 взагалі розгромила Казахстан з рахунком 4:0. Ця збірна об'єктивно є коровою, з якої необхідно доїти очки без усіляких "але", однак конкретно в нашому випадку "але" аж занадто багато.

По-перше, варто відзначити фізичну складність виїзду. Після тривалого перельоту у Нур-Султан підопічні Олександра Петракова будуть змушені зіграти на "Астана Арені" – а там і газон штучний, і дуже душно при закритому даху. На цьому стадіоні погано виступили і Динамо Хацкевича, і Колос Костишина, та і загалом українські команди жахливо виступають на синтетиці.

По-друге, казахи тренувалися протягом останніх шести днів. Наша ж команда зібралася лишень 29 серпня, але на дебютному тренуванні було всього 12 футболістів. Інші приєдналися або в день вильоту, або зустріли команду в Нур-Султані. При цьому Довбик покинув табір збірної через травму, а Харатін вже з Казахстану вилетів у Варшаву підписувати контракт з Легією.

По-третє, сам стиль збірної Казахстану викликає занепокоєння. Талгат Байсуфінов ставить автобус у схемі 3-4-2-1, обороняючись не стільки якістю оборонців, скільки кількістю. Щоб розбивати таку команду, потрібно або перебігати/перебороти суперника, або швидко рухати м'яч на чужій половині – Андрій Шевченко обрав другий варіант, але прогорів. І це при купі часу на підготовку та більш-менш відлагодженій грі. Від Олександра Петракова очікують повернення до основ часів Михайла Фоменка, але чи можна взагалі щось поставити за такий проміжок часу?

Новий коуч збірної України вже натякнув про відсутність бажання тримати м'яч 72% ігрового часу. Він буде ставити футбол на результат – це звучить круто, адже саме він зараз і потрібен. Петраков славиться прагматичним стилем, але що собою являє прагматизм у матчі з явним аутсайдером, закритим у "автобусі"? Поки що це залишається загадкою.

Власне, і сам ігровий стиль Олександра Васильовича поки що важко спрогнозувати. Очевидно, що в ньому стане менше контролю м'яча, але ми опираємось лише на досвід футболу збірної U-20. Там була схема в три захисники з якісною системою підстраховок, доволі інтенсивний пресинг (його дуже не вистачало при Шевченку), непоганий гейм-менеджмент по ходу матчів і слабенькі позиційні атаки – Україна зі своїми закиданнями на хід та ривками флангових гравців виглядала прогнозовано, хоча в контратаках все було непогано.

Чи можна так буде зіграти з казахами? Андрій Шевченко в останніх матчах часто працював у схемі з трьома центрбеками, або ж використовував традиційні 4-3-3 у різних варіаціях – Петраков же заявив, що нічого ламати зараз не збирається. Втім, досить ймовірним здається і перехід на схему 4-2-3-1, яку Олександр Петраков випробовував на своїй юнацькій збірній. Ця ігрова модель зрозуміла кожному українському футболісту, а саме це нашій команді зараз і потрібно.

Олександр Петраков дійсно є дещо олдскульним фахівцем, однак по ходу гри він приймає сучасні й ефективні рішення. Поза ним він теж не статичний – його молодіжка у 2015 році з Коваленком в основі грала у зовсім інший футбол, ніж команда 2019-го. Та і ставити гру в стилі Шевченка без Зінченка й Маліновського у старті було б важко – тепер же у Олександра Васильовича є шикарний центр поля. Як він ним скористається? Це залишається загадкою, але навряд чи варто очікувати радикальний відхід до часів Олега Блохіна. Петраков – олдскульний, але не про "бий-біжи".

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Суюмбаєв – Довбик, Бущан, Трубін

Орієнтовні склади на матч Казахстан – Україна

Казахстан: Покатілов – Марочкін, Аліп, Малий – Бейсебеков, Тагіберген, Куат, Валіуллін – Зайнутдінов, Мужиков – Щоткін

Україна: Пятов – Забарний, Кривцов, Матвієнко – Караваєв, Степаненко, Буяльський, Зінченко – Ярмоленко, Маліновський – Яремчук

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

З огляду на вищезазначені фактори, варто прогнозувати дуже непростий поєдинок для збірної України. Казахи весь тиждень відпрацьовували, як треба закриватись проти нашої команди, а у Олександра Петракова було всього кілька тренувань для знайомства з підопічними. Та і злам "автобусів" завжди становив для українців проблеми – хоч з хорошими тренерами, хоч з "фізруками". Сьогодні ж цей "автобус" припаркують на стадіоні зі штучним газоном.

Який футбол продемонструє команда Петракова – загадка. Втім, якими б важкими умови не були, а перемагати Казахстан потрібно. Цього вимагає як турнірне становище (жодної звитяги в перших трьох турах), так і різниця в класі. Україна може бути проблемною, але це у нас виходять в основі футболісти Манчестер Сіті, Аталанти, Бенфіки, Вест Хема, Шахтаря та Динамо – не у казахів. Як казав Олег Гусєв, ми повинні обігрувати цього суперника в снігу, пустелі, на пляжі і де тільки можна.

На розгром чи навіть впевнену звитягу з різницею в два голи ставити не наважимось, але здобути мінімальну перемогу нашим футболістам цілком до снаги. В нинішніх умовах цього буде достатньо.

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