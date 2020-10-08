Дебют Эдинсона Кавани за Манчестер Юнайтед может произойти несколько позже, чем ожидалось.

Звездного новичка "красных дьяволов" могут отправить на двухнедельную самоизоляцию.

Кавани выбрал культовый номер в Манчестер Юнайтед

Кавани прилетел из Уругвая во Францию ​​только в это воскресенье (4 октября). Сейчас ему не разрешили тренироваться с Манчестер Юнайтед. Первый матч команды Сульшера после международной паузы состоится 17 октября – 5 тур АПЛ против Ньюкасла. Вероятно, 33-летний форвард будет вынужден пропустить эту встречу, информирует ВВС.

Карантин Кавани может сделать его дебют еще горячее. После Ньюкасла "красные дьяволы" поедут в гости к ПСЖ, который станет первым соперником в группе Лиги чемпионов. Напомним, летом форвард не слишком тепло попрощался с французским грандом, поэтому получит возможность эффектно "отомстить" бывшему клубу.

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