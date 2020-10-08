Дебют Едінсона Кавані за Манчестер Юнайтед може відбутися дещо пізніше, ніж очікувалося.

Зіркового новачка "червоних дияволів" можуть відправити на двотижневу самоізоляцію.

Кавані обрав культовий номер в Манчестер Юнайтед

Кавані прилетів з Уругваю до Франції лише цієї неділі (4 жовтня). Наразі йому не дозволили тренуватися з Манчестер Юнайтед. Перший матч команди Сульшера після міжнародної паузи відбудеться 17 жовтня – 5 тур АПЛ проти Ньюкасла. Імовірно, 33-річний форвард буде змушений пропустити цю зустріч, інформує ВВС.

Карантин Кавані може зробити його дебют ще гарячішим. Після Ньюкасла "червоні дияволи" поїдуть в гості до ПСЖ, який стане першим суперником в групі Ліги чемпіонів. Нагадаємо, влітку форвард не надто тепло попрощався з французьким грандом, тому матиме нагоду ефектно "помститися" колишньому клубу.

"Демарш" Мессі, бомби Челсі, зміни в Барселоні не на користь Зінченка, Реал дивує – головне про трансфери літа 2020