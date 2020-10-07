Кавани выбрал культовый номер в Манчестер Юнайтед
Новоиспеченный форвард МЮ Эдинсон Кавани заявил о своих серьезных намерениях в лагере манкунианцев.
Эдинсон Кавани будет защищать цвета "красных дьяволов" под легендарным 7-м номером, сообщает официальный сайт клуба.
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Стоит отметить, что с этой цифрой на спине за Манчестер Юнайтед играли Эрик Кантона, Криштиану Роналду и Дэвид Бекхэм. Можно вспомнить и другие имена, которым "семерка" не помогла засиять в МЮ – Анхель Ди Мария и Алексис Санчес.
Напомним, Кавани присоединился к манкунианцам на правах свободного агента на один год с возможностью продления соглашения еще на сезон.
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