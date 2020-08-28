Аргентинский нападающий французского клуба в новом сезоне будет выступать под традиционным для себя номером.

Форвард ПСЖ Мауро Икарди выбрал себе новый номер, сообщает официальный сайт парижского клуба.

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27-летний футболист решил носить на спине номер 9 – именно под ним форвард выступал в Интере. До сих пор аргентинец выступал под номером 18.

К слову, ранее "девятка" принадлежала Эдинсону Кавани и стала вакантной после того, как уругваец покинул ПСЖ этим летом в связи с окончанием контракта.

Икарди в прошлом сезоне провел в футболке парижан 34 поединка, в которых забил 20 голов и отдал 4 результативные передачи.

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