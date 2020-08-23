Бенфика свернула переговоры с Кавани

"Все знают, что Бенфика интересовалась Кавани, делала ему предложение, но этот мяч больше не на нашей стороне. Мы закончили свое участие в переговорах, так как наш клуб не может сделать больше, чем уже сделал. Мы не собираемся восстанавливать общение с игроком.

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Со стороны Бенфики переговоры закрыты. Мы приложили все усилия, чтобы достучаться до футболиста, но это оказалось невозможным. Поэтому давайте теперь искать другие решения. Сейчас мы не можем думать о невозможных вещах", – приводит слова Кошты Goal.

Напомним, Кавани покинул ПСЖ этим летом в связи с окончанием контракта. В общем, уругваец провел 301 поединок в составе парижан, став рекордсменом клуба по 200 голами.

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