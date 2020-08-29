Кавані відмовився перейти в Ювентус – трансфер зірвав інший гранд
Колишній форвард французького Парі Сен-Жермен відхилив пропозицію про перехід у туринський Ювентус. На заваді угоду несподівано став Наполі.
Досвідчений нападник не захотів продовжити кар'єру в складі "Старої синьйори", повідомляє Goal.
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Представники Юве кілька тижнів тому запропонували Кавані контракт. Однак, уругваєць у статусі вільного агента відмовив туринцям через відданість Наполі. Кавані захищав кольори "партенопейців" – принципового суперника Ювентуса – у 2010-2013 рр. Раніше зірвався трансфер форварда до лісабонської Бенфіки.
До слова, в минулому сезоні Едінсон Кавані провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів.
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