Колишній форвард французького Парі Сен-Жермен відхилив пропозицію про перехід у туринський Ювентус. На заваді угоду несподівано став Наполі.

Досвідчений нападник не захотів продовжити кар'єру в складі "Старої синьйори", повідомляє Goal.

Ікарді змінив ігровий номер – аргентинець обрав вакантну цифру після відходу легенди

Представники Юве кілька тижнів тому запропонували Кавані контракт. Однак, уругваєць у статусі вільного агента відмовив туринцям через відданість Наполі. Кавані захищав кольори "партенопейців" – принципового суперника Ювентуса – у 2010-2013 рр. Раніше зірвався трансфер форварда до лісабонської Бенфіки.

До слова, в минулому сезоні Едінсон Кавані провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника