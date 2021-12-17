Кавани готов покинуть Манчестер Юнайтед. Уругваец якобы хочет расторгнуть контракт с "дьяволами", чтобы перейти в Барселону, сообщает аргентинский канал TNT.

Барселона вернулась к идее подписания Кавани уже в январе

В Каталонии ему предлагают контракт на полтора года. За первые полгода зарплата составит 3,5 млн. евро + миллион в виде бонусов, а в следующий год – 4 млн евро и 1,5 млн бонусами.

Кавани в этом сезоне АПЛ сыграл 5 матчей и забил один гол. Сейчас форвард травмирован. Он может стать лишним в Манчестер Юнайтед после смены тренера.