Кавані готовий покинути Манчестер Юнайтед. Уругваєць нібито хоче розірвати контракт з "дияволами", щоб перейти в Барселону, інформує аргентинський канал TNT.

Барселона повернулася до ідеї підписання Кавані вже у січні

У Каталонії йому пропонують контракт на півтора року. За перші пів року зарплата складе 3,5 млн євро + мільйон у вигляді бонусів, а в наступний рік – 4 млн євро та 1,5 млн бонусами.

Кавані у цьому сезоні АПЛ зіграв 5 матчів і забив один гол. Зараз форвард травмований. Він може стати зайвим у Манчестер Юнайтед після зміни тренера.