Кавані готовий розірвати контракт з МЮ заради переходу в Барселону
10:41 - Читать на русском
Уругвайський форвард Едінсон Кавані готовий змінити клуб і чемпіонат.
Кавані готовий покинути Манчестер Юнайтед. Уругваєць нібито хоче розірвати контракт з "дияволами", щоб перейти в Барселону, інформує аргентинський канал TNT.
Барселона повернулася до ідеї підписання Кавані вже у січні
У Каталонії йому пропонують контракт на півтора року. За перші пів року зарплата складе 3,5 млн євро + мільйон у вигляді бонусів, а в наступний рік – 4 млн євро та 1,5 млн бонусами.
Кавані у цьому сезоні АПЛ зіграв 5 матчів і забив один гол. Зараз форвард травмований. Він може стати зайвим у Манчестер Юнайтед після зміни тренера.
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