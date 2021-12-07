Барселона продолжает искать форварда, который усилит атаку команды зимой. На радары "сине-гранатовых" снова попал 34-летний Эдинсон Кавани, кандидатуру которого Хави раньше забраковал. Однако проблемы в переговорах с Манчестер Сити по поводу Феррана Торреса заставила Барсу вернуться к варианту с уругвайцем, сообщает Sport.es.

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Контракт Кавани с МЮ истекает летом, но нападающий не имеет стабильного места в составе "красных дьяволов". Соответственно, Барселона готова подписать ветерана уже зимой за небольшую компенсацию. Сам Эдинсон не против продолжить карьеру на Камп Ноу, ведь считает "сине-гранатовых" клубом, отвечающим его интересам. Несмотря на серьезный футбольный возраст, Кавани убежден, что может провести еще несколько лет на высоком уровне.

В сезоне 2021/22 уругваец забил 1 гол в 8 матчах.

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