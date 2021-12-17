Полуфинал Кубка арабских стран между Катаром и Алжиром завершился скандалом. Польский арбитр добавил 7 минут, но ждал 19, чтобы избежать овертаймов. В итоге он назначил пенальти в ворота катарцев. К точке подошел Юссеф Белайли и с добивания вырвал для Алжира победу.

Белайли отомстили на следующий день. Дело в том, что форвард выступал за Катар СК. Тамошний клуб решил расторгнуть контракт с Юссефом. "Спасибо клубу Катар СК за хорошие моменты, спасибо болельщикам и руководству. Теперь я свободный агент", – написал футболист в Instagram.

В финале Кубка арабских стран сойдутся Тунис и Алжир, а хозяин следующего чемпионата мира Катар в матче за третье место сыграет против Египта.

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