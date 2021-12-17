Юссеф Белайлі став героєм Алжиру, але через день втратив роботу.

Півфінал Кубка арабських країн між Катаром і Алжиром завершився скандалом. Польський арбітр додав 7 хвилин, але чекав 19, щоб уникнути овертаймів. Зрештою він призначив пенальті у ворота катарців. До позначки підійшов Юссеф Белайлі і з добивання вирвав для Алжира перемогу.

Белайлі відомстили наступного дня. Річ у тім, що форвард виступав за Катар СК. Тамтешній клуб вирішив розірвати контракт з Юссефом. "Дякую клубу Катар СК за хороші моменти, дякую вболівальникам і керівництву. Тепер я вільний агент", – написав футболіст в Instagram.

У фіналі Кубка арабських країн зійдуться Туніс і Алжир, а господар наступного чемпіонату світу Катар у матчі за третє місце зіграє проти Єгипту.

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