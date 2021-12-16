Пьерлуиджи Коллина отправил именитого поляка судить турнир в Катаре, но тот не смог избежать скандала. Взрыв произошел в поединке 1/2 финала, где хозяева противостояли Алжиру.

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"Лисы пустыни" держали минимальное преимущество с середины второго тайма, но Марциняк добавил 7 минут. На последних секундах Катар забил спасительный мяч, который рефери почему-то долго обсуждал с VAR. Ничего криминального не нашли, поэтому команды продолжили игру, морально готовясь к экстратаймам. Впрочем, Марциняк долго не давал финальный свисток и дождался 106-й минуты, чтобы назначить пенальти в ворота хозяев. Белаили реализовал "точку" только с добивания и принес Алжиру путевку в финал. Интересно, что гости вбежали в штрафную до первого удара, но Марциняк даже не думал обсуждать это нарушение с VAR. В конце концов, финальный свисток раздался на 109-й минуте.

Работа 40-летнего поляка вызвала огромный резонанс. Рефери подозревают скорее не в засуживании хозяев будущего ЧМ, а в возможном желании избежать экстраймов. Летом Марциняк перенес коронавирус, из-за которого был вынужден пропустить Евро-2020. Шимон еще долго жаловался на проблемы с сердцем и резкие приступы усталости, поэтому в этот раз мог просто поберечь себя во второстепенном турнире.

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