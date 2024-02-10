В поединке чемпионата Австралии между Сиднеем и Сентрал Кост Маринерс произошел эпичный промах.

Сидней одержал убедительную победу над Сентрал Кост Маринерс (3:1), но именно нападающий Сиднея Патрик Вуд стал автором эпичного промаха.

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В середине первого тайма вратарь Сентрал Кост неудачно сыграл и поскользнулся, получив пас от защитника. Вуд подхватил мяч и оказался в нескольких метрах перед пустыми воротами, но умудрился пробить мимо.

Отметим, что Сидней пока занимает лишь 6 место в чемпионате (23 очка), тогда как Сентрал Кост Маринерс второй с 28 пунктами. Что касается Вуда, то 21-летний нападающий не впечатляет результативностью – 1 гол и 2 ассиста в 14 матчах этого сезона.