Кубок Азії, фінал

Йорданія – Катар – 1:3

Голи: Аль-Наімат, 67 – Афіф, 22 (пен), 73 (пен), 90+5 (пен)

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Йорданія на шляху до фіналу здолала Південну Корею (2:0), а Катар розібрався з Іраном (3:0). Перший тайм був досить рівним. Обидві команди мали моменти, утім, катарці були гострішими. На 22 хвилині збірна Катару заробила право на пенальті, який чудово виконав Афіф, забивши свій шостий гол на турнірі.

По перерві Йорданія розпочала діяти агресивніше й притиснула суперника до своїх воріт. Старання йорданців призвели до гола на 67 хвилині. Катар не розгубився й провів кілька атак. Забити вдалося знову з пенальті. Афіф сам заробив його й сам реалізував, оформивши дубль в матчі. Таким чином нападник Катару став найкращим бомбардиром турніру. Вже в компенсований час Афіф виходив він-на-віч з голкіпером Йорданії, який невдало зіграв, а рефері довелося знову вказувати на 11-метрову позначку. Афіф знову пробив влучно.

Катар вдруге поспіль здобув Кубок Азії. У минулому розіграші в 2019 році катарці у фіналі переграли Японію (3:1).

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