Катар – Аргентина: стартовые составы на матч 3-го тура Копа Америка-2019

Сборные Катара и Аргентины померяются силами в рамках группового этапа Кубка Америки-2019. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч третьего тура группового этапа Копа Америка-2019 Катар – Аргентина стартует в 22:00 по киевскому времени. Поединок имеет очень важное значение, ведь для обеих команд вопрос выхода в плей-офф ещё не решен. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведёт "Футбол 24".

Копа Америка: Аргентина не сумела переиграть Парагвай – ещё одно фиаско Месси и Ко

Стартовые составы

Катар: Аль Шиб – Аль Рави, Абдельазиз, Хухи, Салман – Корейя, Аль Хайдос, Аль Хаджри, Будиаф – Афиф, Ал. Абдула

Запасные: Али, Аль Бакари, Мухтар, Абельмотаал, Халеффа, Аль Ахрак, Аль Мухаза, Дузандех, Ах. Абдула, Яхья

Los 11 de Qatar que quieren vencer a Argentina y dar el batacazo en la #CopaAmerica. pic.twitter.com/dcPWPedJTB — SportsCenter (@SC_ESPN) 23 июня 2019 г.

Аргентина: Армани – Саравия, Фойт, Отаменди, Тальяфико – Де Пауль, Паредес, Ло Чельсо – Месси, Агуэро, Мартинес

Запасные: Муссо, Маркесин, Мори, Каско, Песселья, Акунья, Писсаро, Перейра, Ди Мария, Родригес, Суарес, Дибала

Estos son los 11 de Scaloni para buscar la clasificación de Argentina ante Qatar. pic.twitter.com/cSwl1eGFE6 — Balón Dividido (@BD_ESPN) 23 июня 2019 г.

Копа Америка-2019 без Неймара, но с Месси, Японией и Катаром – превью старейшего турнира сборных