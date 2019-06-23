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Катар – Аргентина: стартовые составы на матч 3-го тура Копа Америка-2019

21:26 53 Читати українською
Катар – Аргентина: стартовые составы на матч 3-го тура Копа Америка-2019
Катар – Аргентина: стартовые составы на матч 3-го тура Копа Америка-2019

Сборные Катара и Аргентины померяются силами в рамках группового этапа Кубка Америки-2019. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч третьего тура группового этапа Копа Америка-2019 Катар – Аргентина стартует в 22:00 по киевскому времени. Поединок имеет очень важное значение, ведь для обеих команд вопрос выхода в плей-офф ещё не решен. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведёт "Футбол 24".

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Стартовые составы

Катар: Аль Шиб – Аль Рави, Абдельазиз, Хухи, Салман – Корейя, Аль Хайдос, Аль Хаджри, Будиаф – Афиф, Ал. Абдула

Запасные: Али, Аль Бакари, Мухтар, Абельмотаал, Халеффа, Аль Ахрак, Аль Мухаза, Дузандех, Ах. Абдула, Яхья

Аргентина: Армани – Саравия, Фойт, Отаменди, Тальяфико – Де Пауль, Паредес, Ло Чельсо – Месси, Агуэро, Мартинес

Запасные: Муссо, Маркесин, Мори, Каско, Песселья, Акунья, Писсаро, Перейра, Ди Мария, Родригес, Суарес, Дибала

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