Копа Амеріка-2019: без Неймара, але з Мессі, Японією та Катаром – прев'ю найстарішого турніру збірних

"Футбол 24" анонсує найстаріший турнір національних збірних нашої планети, який прийматиме Бразилія. Він стартує вже 14 червня.

Що потрібно знати

Копа Амеріка має повне право пишатися званням найбільш вікового турніру національних збірних у світі. Дебютний розіграш під егідою КОНМЕБОЛ датується 1916-м роком, коли за головний трофей Південної Америки боролись лише чотири команди – компанію господарям аргентинцям склали Бразилія, Чилі та Уругвай, який приміряв першу чемпіонську корону. До старту європейського аналогу змагань (1960) Копа Амеріка відгриміла 27 (!) разів, а Чемпіонат світу з'явився на 14 років пізніше.

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Можливо, ви будете здивовані, але Бразилія або Аргентина не є рекордсменами за кількістю трофеїв. Напередодні старту 46-го розіграшу Копа Амеріка у історичній класифікації лідирує Уругвай, вигравши 15 титулів. "Чарруа" випереджають "альбіселестес" на один трофей, а "селесао" – на 7. Востаннє уругвайці тріумфували у 2011-му, натомість аргентинці та бразильці не знають смаку перемог з 1993 і 2007 року відповідно. Парагвай, Перу та чинний чемпіон Чилі мають у своїй колекції по 2 престижні кубки, Колумбія і Болівія – 1. "Ла Роха" виграла два крайні турніри, ставлячи на лопатки у обох випадках Аргентину Ліонеля Мессі.

За більш ніж столітню історію Копа Амеріка неодноразово змінювався формат змагань. У 1975, 1979 і 1983 роках практикувалась система "роз'їздів", тобто турнір не проводився на території однієї країни. До нинішнього регламенту КОНМЕБОЛ повернулась у 1987-му, коли усі десять збірних Південної Америки запросила до себе Аргентина.

Бразилія, яка раніше чотири рази організовувала Копа Амеріка (1919, 1922, 1949, 1989) приймає третій великий форум за останні п'ять років. Не так давно тут відбувся Чемпіонат світу-2014 та Олімпійські ігри-2016.

Регламент

У цьогорічному розіграші Копа Амеріка візьмуть участь 12 команд, які були розділені на три квартети. У раунд плей-офф проб'ються дві перші збірні з кожної групи, а також два найкращі колективи з третього місця. Порівняно з крайнім розіграшем, який приймали Сполучені Штати Америки (2016), число учасників скоротилось на чотири команди. Спеціально до великого ювілею змагань (Centenario) КОНМЕБОЛ запросила Мексику, США, Ямайку, Панаму, Коста-Ріку та Гаїті.

Цього разу знайшлось місце лише для двох гостей – Катару і Японії. Участь цих команд була підтверджена на початку 2018 року, а вже через дванадцять місяців вони зустрілись у фіналі Кубка Азії, де сенсаційно переміг Катар. До слова, господарі ЧС-2022 можуть стати першою збірною в історії, яка виграє Кубок Азії та Кубок Америки за півроку.

Стадіони

26 матчів турніру відбудуться на 6-и бразильських стадіонах: Маракана (Ріо-де-Жанейро), Арена Корінтіанс (Сан Паулу), Арена Фонте Нова (Салвадор), Мінейрао (Белу-Орізонті), Арена Греміо (Порту-Алегрі) та Морумбі (Сан-Паулу). Лише дві останні споруди з цього списку не були залучені до проведення Мундіалю.

Морумбі прийме матч-відкриття Копа Амеріка-2019, у якому Бразилія проекзаменує Болівію, а Маракана – фінальну гру.

Цікаво, що легендарній Маракані належить чинний рекорд відвідуваності турніру. У 1989 році один з найбільш знакових стадіонів планети зібрав на власних стрибунах 160 тисяч глядачів під час фінального поєдинку між Бразилією та Уругуваєм. З цих пір місткість арени регулярно зменшувалась, а після реконструкції до ЧС-2014 вона здатна прийняти лише 75 тисяч фанів.

Фаворити

Бразилія – головний фаворит турніру. "Пентакампеонес", які неймовірно провалились на Копа Амеріка-2016, не зумівши вийти з групи, спробують реваншуватись перед власними уболівальниками. Навіть попри втрату Неймара через травму команда Тіте володіє достатнім кадровим потенціалом, щоб вдев'яте у власній історії виграти найпрестижніший трофей Південної Америки. За відсутності зірки ПСЖ, який напередодні турніру ще й потрапив у сек-скандал, фанати очікують яскравої гри від Філіппе Коутінью. Хавбек Барселони провів сумний сезон на клубному рівні, однак Тіте вже неодноразово доводив, що вміє витягувати з нього найкраще.

Аргентину за замовчуванням відносять до претендентів на титул. "Альбіселестес" переживають складний етап перебудови після двох поспіль поразок у фіналах Копа Амеріка (2015, 2016) та чемпіонату світу (2014), однак наявність найкращого гравця планети у їхньому складі дозволяє сподіватись на диво. Крім Лео Мессі, який лише навесні повернувся до табору збірної після болючого фіаско на ЧС-2018, Скалоні включив у підсумкову заявку ще трьох представників зіркового покоління кінця 80-х – Агуеро, Ді Марію та Отаменді. Ігуаїн і Банега залишились поза складом.

Занедбана школа

Натомість уругвайців можна назвати тіньовим фаворитом турніру. Команда Табареса володіє збалансованим складом та зірковими іменами у кожній з ліній. Нещодавня пара центрбеків Атлетіко Годін-Суарес "прикриє тили", Торрейра і Бентанкур цементуватимуть центр поля, а Суарес з Кавані відповідатимуть за голи. Однак саме фактор головного тренера, який попри серйозну хворобу вже 13 років перебуває біля керма "селестес", повинен стати основним козирем найтитулованішої збірної в історії Копа Амеріка. Табарес приводив Уругвай до перемоги у 2011 році, півфінал ЧС-2010 та чвертьфінал ЧС-2018 – також справа його рук.

Колумбійці за підбором виконавців нічим не поступаються уругвайцям, однак лідери "кафетерос" переживають очевидний спад форми. Хамес провів непереконливий сезон у Баварії, часто опиняючись на лаві запасних, Куадрадо близько чотирьох місяців перебував поза грою через важку травму, а ветерану Фалькао бракує колишньої швидкості. Дуже невчасно отримав пошкодження Хуан Кінтеро, який відродився у Рівер Плейт. Втім Карлушу Кейрушу не бракує кваліфікованих футболістів, які можуть вирішувати долю матчів – другий найкращий снайпер Серії А Дуван Сапата та вічно перспективний Луїс Мурієль поспішають на допомогу.

Збірна Чилі поїде у Бразилію після двох поспіль перемог на Копа Амеріка, однак підопічні Рейнальдо Руеди мають небагато шансів, щоб захистити титул. Стара гвардія вже не спроможна давати серйозний результат, а якісного підсилення серед молодих гравців наразі немає. От і виходить, що чилійці, які навіть не кваліфікувались на ЧС-2018, змушені робити ставку на ветеранів, хоча більш-менш пристойний сезон видав лише Артуро Відаль у Барселоні. Алексіс Санчес виходив на поле по великих святах, тож очікувати від нього чогось екстраординарного практично не доводиться.

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