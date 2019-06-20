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Копа Америка: Аргентина не сумела переиграть Парагвай – еще одно фиаско Месси и Ко

08:30 91 Читати українською
Копа Америка: Аргентина не сумела переиграть Парагвай – еще одно фиаско Месси и Ко
Лионель Месси / Аргентинская федерация футбола

Аргентина лишь благодаря реализованному пенальти Лионеля Месси смогла добыть 1 очко в матче с Парагваем.

 

Копа Америка. Группа В, 2 тур

Аргентина – Парагвай – 1:1

Голы: Месси, 57 (пен.) – Санчес, 37

Незабитый пенальти: Дерлис, 62

Бразилия – Венесуэла – 0:0 – видеообзор матча

Во 2 туре группового этапа Копа Америка Аргентина встречалась с Парагваем. "Альбиселестес" снова не выглядели командой и уступали парагвайцам по игре. В первом тайме Ричард Санчес открыл счет во встрече. Аргентинцы отыгрались после перерыва лишь благодаря пенальти, который реализовал Лионель Месси. Экс-вингер Динамо Гонсалес мог принести победу своей команде, но не попал с 11-метровой отметки.

Таким образом, подопечные Лионеля Скалони имеют лишь 1 очко в активе и находятся в шаге от настоящей позора. Парагвай набрал 2 очка и находится на 2 позиции в группе. В заключительном матче группового этапа аргентинцы встретятся с Катаром, а Парагвай – с Колумбией.

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Копа Америка-2019 Мир Копа Америка Аргентина Аргентина Копа Америка-2019 Аргентина - Парагвай Парагвай Парагвай
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