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Катар – Аргентина: онлайн-трансляція матчу 3-го туру Копа Амеріка-2019

21:55 1786 Читать на русском
Катар – Аргентина: онлайн-трансляція матчу 3-го туру Копа Амеріка-2019
Катар – Аргентина: онлайн-трансляція матчу 3-го туру Копа Амеріка-2019

Збірні Катару та Аргентини поміряються силами в рамках групового етапу Кубка Америки-2019. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 
Лаутаро Мартінес 4’
4’ Лаутаро Мартінес

Матч третього туру групового етапу Копа Америка-2019 Катар – Аргентина стартував о 22:00 за київським часом. Поєдинок має дуже важливе значення, адже для обох команд питання виходу в плей-офф досі не вирішено. Текстову онлайн-трансляцію зустрічі проводить "Футбол 24".

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Стартові склади

Катар: Аль Шиб – Аль Раві, Абдельазіз, Хухі, Салман – Корейя, Аль Хайдос, Аль Хаджрі, Будіаф – Афіф, Ал. Абдула

Запасні: Алі, Аль Бакарі, Мухтар, Абельмотаал, Халеффа, Аль Ахрак, Аль Мухаза, Дузандех, Ах. Абдула, Ях'я

Аргентина: Армані – Саравія, Фойт, Отаменді, Тальяфіко – Де Пауль, Паредес, Ло Чельсо – Мессі, Агуеро, Мартінес

Запасні: Муссо, Маркесін, Морі, Каско, Песселья, Акунья, Піссаро, Перейра, Ді Марія, Родрігес, Суарес, Дибала

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