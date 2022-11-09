Катар-2022: Самые дорогие сборные Мундиаля
10:37 - Читати українською
На ближайшем чемпионате мира сыграют сразу две сборные, общая трансферная стоимость заявки которых может перевалить за миллиард евро.
Менее чем через две недели в Катаре стартует чемпионат мира. "Футбол 24", пользуясь данными ресурса Transfermarkt, определил самые дорогие и самые дешевые сборные будущего Мундиаля.
Холанд, Мудрик, Салах – сборная игроков, которые пропустят чемпионат мира в Катаре
Источник: Футбол 24
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