На найближчому чемпіонаті світу зіграють одразу дві збірні, загальна трансферна вартість заявки яких перевалює за мільярд євро.

Менше ніж за два тижні у Катарі стартує чемпіонат світу. "Футбол 24", використовуючи дані ресурсу Transfermarkt, визначив найдорожчі та найдешевші збірні майбутнього Мундіалю.

ЧС-2022: на що Катар витратив рекордні 200 мільярдів доларів

Одне тріо захисників збірної Португалії оцінюють дорожче за всю національну команду України. Хто коштує мільярд, а хто лише 18 мільйонів, дізнавайтесь з відео.

Холанд, Мудрик, Салах – збірна гравців, які пропустять чемпіонат світу у Катарі