Найдорожчі збірні ЧС-2022 – від мільярда до 18 мільйонів євро, або 3 захисники вартістю всієї збірної України
10:37 - Читать на русском
На найближчому чемпіонаті світу зіграють одразу дві збірні, загальна трансферна вартість заявки яких перевалює за мільярд євро.
Менше ніж за два тижні у Катарі стартує чемпіонат світу. "Футбол 24", використовуючи дані ресурсу Transfermarkt, визначив найдорожчі та найдешевші збірні майбутнього Мундіалю.
ЧС-2022: на що Катар витратив рекордні 200 мільярдів доларів
Одне тріо захисників збірної Португалії оцінюють дорожче за всю національну команду України. Хто коштує мільярд, а хто лише 18 мільйонів, дізнавайтесь з відео.
Холанд, Мудрик, Салах – збірна гравців, які пропустять чемпіонат світу у Катарі
Джерело: Футбол 24
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