Известная компания по производству популярного симулятора FIFA смоделировала итоги чемпионата мира, до старта которого осталось менее двух недель.

Компания-производитель видеоигр с помощью моделирования FIFA определила потенциального победителя чемпионата мира-2022. EA Sports считает, что в финале Мундиаля сборная Аргентины обыграет Бразилию и станет чемпионом мира. Решающий матч завершится со счетом 1:0 в пользу Лионеля Месси и компании.

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В полуфинал выйдут сборные Франции и Португалии. Команде Дешама предсказывают поражение от Аргентины, а португальцам – вылет от Бразилии в серии пенальти. В матче за третье место Роналду и Ко проиграют Франции.

Интересно, что в предыдущие три раза EA Sports угадала команду, ставшую чемпионом мира. В 2010-м победу прогнозировали Испании, в 2014-м – Германии, а 4 года назад – Франции. Все так и вышло.

Напомним, чемпионат мира-2022 стартует уже 20 ноября. В первом поединке сыграют Катар (хозяин турнира) и Эквадор.

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