Суд признал Катанию банкротом. У "слонов" 30 дней на апелляцию, однако ужасное финансовое положение не оставляет надежд, сообщает Calciomercato.

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Сицилийский клуб был основан в 1908 году под названием Про Патрия, а в 1946-м стал Катанией. Последнее выступление команды на уровне Серии А было в сезоне 2013/14. Летом 2013-го островитяне продали полузащитника Папу Гомеса Металлисту. Сейчас Катания имела статус середняка Серии С.

Напомним, за последние годы процедура банкротства постигла и другие именитые клубы Италии – Палермо, Сиену и Парму.

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