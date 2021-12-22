Суд визнав Катанію банкрутом. "Слони" мають 30 днів на апеляцію, проте жахливе фінансове становище не залишає надій, повідомляє Calciomercato.

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Сицилійський клуб був заснований у 1908 році під назвою Про Патрія, а в 1946-му став Катанією. Останній виступ команди на рівні Серії А був у сезоні 2013/14. Влітку 2013-го острів'яни продали півзахисника Папу Гомеса Металісту. Зараз Катанія мала статус середняка Серії С.

Нагадаємо, упродовж останніх років процедура банкрутства спіткала й інші імениті клуби Італії – Палермо, Сієну і Парму.

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