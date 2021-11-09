Кассано заявил, что Манчестер Сити победил бы МЮ, даже если бы его мама играла на позиции Зинченко
Бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано подчеркнул беспомощность Манчестер Юнайтед против своих соседей.
Манчестерское дерби в рамках 11-го тура АПЛ завершилось безапелляционной победой "горожан", забивших в ворота Давида Де Хеа два "сухих" мяча.
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"Если бы слева в обороне Ман Сити играла моя мама, он бы все равно победил Юнайтед. Хосеп устроил им румбу. Сказать, что Манчестер Юнайтед получил урок – это сделать комплимент", – заявил Кассано в эфире Bobo TV.
Напомним, на левом фланге защиты Манчестер Сити Пеп Гвардиола преимущественно рассчитывает на Жоау Канселу и Александра Зинченко. Очевидно, что Кассано не собирался как-то унизить игроков, играющих на этой позиции. Это просто насмешки над МЮ.
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