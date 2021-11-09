Манчестерское дерби в рамках 11-го тура АПЛ завершилось безапелляционной победой "горожан", забивших в ворота Давида Де Хеа два "сухих" мяча.

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"Если бы слева в обороне Ман Сити играла моя мама, он бы все равно победил Юнайтед. Хосеп устроил им румбу. Сказать, что Манчестер Юнайтед получил урок – это сделать комплимент", – заявил Кассано в эфире Bobo TV.

Напомним, на левом фланге защиты Манчестер Сити Пеп Гвардиола преимущественно рассчитывает на Жоау Канселу и Александра Зинченко. Очевидно, что Кассано не собирался как-то унизить игроков, играющих на этой позиции. Это просто насмешки над МЮ.

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