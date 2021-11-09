Манчестерське дербі в рамках 11-го туру АПЛ завершилося безапеляційною перемогою "містян", які забили у ворота Давіда Де Хеа два "сухих" м'ячі.

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"Якби зліва в обороні Ман Сіті грала моя мама, він би однаково переміг Юнайтед. Хосеп влаштував їм румбу. Сказати, що Манчестер Юнайтед отримав урок — це зробити комплімент", – заявив Кассано в ефірі Bobo TV.

Нагадаємо, на лівому фланзі захисту Манчестер Сіті Пеп Гвардіола переважно розраховує на Жоау Канселу та Олександра Зінченка. Очевидно, що Кассано не мав наміру якось принизити гравців, які грають на цій позиції. Це просто кепкування з МЮ.

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