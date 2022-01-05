Кассано госпитализировали из-за осложнений от COVID-19
18:55 - Читати українською
Бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано очутился в больнице.
Итальянские медики госпитализировали Антонио Кассано из-за осложнений от коронавируса, сообщает Il Messaggero.
"Невакцинированным игрокам нужно сократить зарплаты", – Капелло
У 39-летнего экс-форварда диагностировали COVID-19 во время рождественских каникул. Недавно Антонио стало хуже, и его забрали в одну из больниц Генуи.
Кассано в своей карьере успел поиграть за Рому, мадридский Реал, Сампдорию, Милан, Интер, Парма, Верону и другие клубы. Также легендарный нападающий провел около 40 матчей за сборную Италии.
Реал забув вийти з відпустки, конкуренти відпускають Ман Сіті, презентація Миколенка на Гудісоні – огляд вікенду
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter