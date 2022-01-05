Итальянские медики госпитализировали Антонио Кассано из-за осложнений от коронавируса, сообщает Il Messaggero.

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У 39-летнего экс-форварда диагностировали COVID-19 во время рождественских каникул. Недавно Антонио стало хуже, и его забрали в одну из больниц Генуи.

Кассано в своей карьере успел поиграть за Рому, мадридский Реал, Сампдорию, Милан, Интер, Парма, Верону и другие клубы. Также легендарный нападающий провел около 40 матчей за сборную Италии.

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