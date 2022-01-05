Італійські медики госпіталізували Антоніо Кассано через ускладнення від коронавірусу, повідомляє Il Messaggero.

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У 39-річного екс-форварда діагностували COVID-19 під час різдвяних канікул. Нещодавно Антоніо стало гірше і його забрали в одну з лікарень Генуї.

Кассано у своїй кар'єрі встиг пограти за Рому, мадридський Реал, Сампдорію, Мілан, Інтер, Парма, Верону та інші клуби. Також легендарний нападник провів близько 40 матчів за збірну Італії.

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