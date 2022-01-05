"Отказ от вакцинации – это эгоизм. Если полицейские обязаны прививаться, то я не понимаю, почему футболистам быть исключением. Непривитые вредят обществу. Зарплату таких футболистов нужно сократить.

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Я не думаю, что Серию А приостановят из-за новой вспышки коронавируса. Привитые люди легче переносят болезнь и быстрее выздоравливают", – цитирует Капелло слова La Gazzetta dello Sport.

Напомним, представители чемпионата Италии уже отменили первый матч (Салернитана – Венеция) из-за COVID-19 в этом сезоне.

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