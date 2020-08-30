В полуфинале Кубка Катара Аль-Садд, который возглавляет Хави Эрнандес, уверенно обыграл Аль-Ахли Доху (2:0).

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Памятным этот поединок стал для именитого новичка Аль-Садда Санти Касорлы. 35-летний испанец дебютировал за новую команду и еще и сумел отличиться голом-красавцем. Санти запустил мяч из-за пределов штрафной и попал точно в девятку.

Прошлый сезон ветеран провел в Ла Лиге, защищая цвета Вильярреала. Касорла сыграл в 35-ти матчах, в которых отметился 11-ю голами и 10-ю ассистами.

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