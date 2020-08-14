Хави: Я зимой отказал Барселоне, после этого они не связывались со мной

"Сейчас в Барсе есть посторонний шум и проблемы неспортивного характера. Не думаю, что я бы сейчас поехал в Барсу, нет. В январе я сказал им, что это неподходящее время, после чего клуб не связывался со мной.

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Как фанат Барселоны я желаю им всего наилучшего. Я очень уважаю Кике Сетьена, его стиль игры очень похож на тот, который нужен Барселоне, то есть стиль Кройффа. Другое дело – это сопутствующие результаты", – сказал Хави для Marca.

Напомним, Сетьен возглавил каталонцев в январе после увольнения Вальверде. Барса не смогла удержать первенство в Ла Лиге, пропустив вперед Реал.

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