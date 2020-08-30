У півфіналі Кубка Катару Аль-Садд, який очолює Хаві Ернандес, впевнено обіграв Аль-Ахлі Доху (2:0).

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Пам'ятним цей поєдинок став для іменитого новачка Аль-Садда Санті Касорли. 35-річний іспанець дебютував за нову команду та ще й зумів відзначитись голом-красенем. Санті запустив м'яч з-за меж штрафного майданчика та поцілив точно у дев'ятку.

Минулий сезон ветеран провів у Ла Лізі, захищаючи кольори Вільяреала. Касорла зіграв у 35-ти матчах, в яких відзначився 11-ма голами та 10-ма асистами.

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