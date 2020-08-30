Касорла відзначився шедевральним голом у своєму дебютному матчі у Катарі
Легенда іспанського футболу Санті Касорла феєрично запалив у новому клубі.
У півфіналі Кубка Катару Аль-Садд, який очолює Хаві Ернандес, впевнено обіграв Аль-Ахлі Доху (2:0).
Хаві: Я взимку відмовив Барселоні, після цього вони не зв'язувались зі мною
Пам'ятним цей поєдинок став для іменитого новачка Аль-Садда Санті Касорли. 35-річний іспанець дебютував за нову команду та ще й зумів відзначитись голом-красенем. Санті запустив м'яч з-за меж штрафного майданчика та поцілив точно у дев'ятку.
Минулий сезон ветеран провів у Ла Лізі, захищаючи кольори Вільяреала. Касорла зіграв у 35-ти матчах, в яких відзначився 11-ма голами та 10-ма асистами.
Мессі покидає Барселону: форвард зробив ще один крок до відходу, а клуб шукає винних (LIVE)