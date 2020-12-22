"Касильяс – легенда Реала, он представляет ценности нашего клуба, является лучшим вратарем в нашей истории.

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Его спортивная карьера и его человеческие качества были отмечены престижными наградами, такими как премия принца Астурийского в области спорта, королевский орден за заслуги в спорте, золотая медаль королевского ордена за заслуги в спорте и золотая медаль сообщества Мадрид. Реал гордится тем, что один из его больших капитанов вернулся домой", – говорится в сообщении на официальном сайте "сливочных".

Напомним, Касильяс завоевал с Реалом 19 титулов за 25 лет: брал три кубка Лиги чемпионов, трижды выигрывал клубный чемпионат мира, добыл два Суперкубка Европы, пять раз праздновал победу в Примере, дважды – в Кубке Короля и четыре раза – в Суперкубке Испании. Кроме того, он дважды выигрывал чемпионат Португалии с Порту и по разу завоевывал Кубок и Суперкубок страны. За сборную Испании провел 167 матчей, выиграл чемпионат мира и дважды чемпионат Европы.

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