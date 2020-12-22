"Касільяс – легенда Реала, він представляє цінності нашого клубу, є найкращим воротарем в нашій історії.

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Його спортивна кар'єра і його людські якості були відзначені престижними нагородами, такими як премія принца Астурійського в галузі спорту, королівський орден за заслуги у спорті, золота медаль королівського ордена за заслуги у спорті і золота медаль спільноти Мадрида. Реал пишається тим, що один з його великих капітанів повернувся додому", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті "вершкових".

Нагадаємо, Касільяс завоював з Реалом 19 титулів за 25 років: брав три кубки Ліги чемпіонів, тричі вигравав клубний чемпіонат світу, здобув два Суперкубки Європи, п'ять разів святкував перемогу у Прімері, двічі – у Кубку Короля і чотири рази – у Суперкубку Іспанії. Окрім того, він двічі вигравав чемпіонат Португалії з Порту і по разу здобував Кубок і Суперкубок країни. За збірну Іспанії провів 167 матчів, виграв чемпіонат світу і двічі чемпіонат Європи.

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