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Касилья оценил перспективы сына Зидана в Реале

11:47 90 Читати українською
Касилья оценил перспективы сына Зидана в Реале
Лука Зидан / Фото Independent

Бывший голкипер Реала, а ныне игрок Лидса, Кико Касилья поделился мыслями относительно уровня игры вратаря мадридцев Луки Зидана.

25’ Иско
62’ Дани Себальос
89’ Карим Бензема
 
Кучо Эрнандес 3’
Хавьер Эчеита 74’

"Я буду первым, кто будет радоваться его успеху, так как он является замечательным человеком и прекрасным вратарем. Думаю, что в этом году он сделал большой шаг вперед в плане зрелости, он хорошо выступает за дублирующую команду. У него есть все, чем должен обладать голкипер.

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Его ближайшее будущее связано с Реалом, но никогда не знаешь, что тебя ждет. Но я знаю, что он не один год будет в числе лучших вратарей", – цитирует Касилью Marca.

Напомним, что Лука Зидан – сын Зинедина Зидана и сейчас третий голкипер "галактикос", недавно дебютировал в стартовом составе Реала в матче Ла Лиги против Уэски ​​(3:2).

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Теги
Англия Реал Мадрид Реал Мадрид Кико Касилья Кико Касилья Лука Зидан Лука Зидан Реал Мадрид - Уэска
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