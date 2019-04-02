Касилья оценил перспективы сына Зидана в Реале

Бывший голкипер Реала, а ныне игрок Лидса, Кико Касилья поделился мыслями относительно уровня игры вратаря мадридцев Луки Зидана.

"Я буду первым, кто будет радоваться его успеху, так как он является замечательным человеком и прекрасным вратарем. Думаю, что в этом году он сделал большой шаг вперед в плане зрелости, он хорошо выступает за дублирующую команду. У него есть все, чем должен обладать голкипер.

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Его ближайшее будущее связано с Реалом, но никогда не знаешь, что тебя ждет. Но я знаю, что он не один год будет в числе лучших вратарей", – цитирует Касилью Marca.

Напомним, что Лука Зидан – сын Зинедина Зидана и сейчас третий голкипер "галактикос", недавно дебютировал в стартовом составе Реала в матче Ла Лиги против Уэски ​​(3:2).

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