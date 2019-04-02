Касілья оцінив перспективи сина Зідана в Реалі

Колишній голкіпер Реала, а нині гравець Лідса, Кіко Касілья поділився думками щодо рівня гри воротаря мадридців Луки Зідана.

"Я буду першим, хто радітиме його успіху, тому що він є чудовою людиною і прекрасним воротарем. Думаю, що в цьому році він зробив великий крок вперед в плані зрілості, він добре виступає за дублюючу команду. У нього є все, чим повинен володіти голкіпер.

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Його найближче майбутнє пов'язане з Реалом, але ніколи не знаєш, що тебе чекає. Але я знаю, що він не один рік буде в числі найкращих воротарів", – цитує Касілью Marca.

Нагадаємо, що Лука Зідан – син Зінедіна Зідана та наразі третій голкіпер "галактікос", нещодавно дебютував у стартовому складі Реала у матчі Ла Ліги проти Уески (3:2).

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