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Касілья оцінив перспективи сина Зідана в Реалі

11:46 733 Читать на русском
Касілья оцінив перспективи сина Зідана в Реалі
Лука Зідан / Фото Independent

Колишній голкіпер Реала, а нині гравець Лідса, Кіко Касілья поділився думками щодо рівня гри воротаря мадридців Луки Зідана.

25’ Іско
62’ Дані Себальйос
89’ Карім Бензема
 
Кучо Ернандес 3’
Хав'єр Ечеіта 74’

"Я буду першим, хто радітиме його успіху, тому що він є чудовою людиною і прекрасним воротарем. Думаю, що в цьому році він зробив великий крок вперед в плані зрілості, він добре виступає за дублюючу команду. У нього є все, чим повинен володіти голкіпер.

Екс-тренер Реала розкритикував Зідана через рішення випустити сина у стартовому складі "галактікос"

Його найближче майбутнє пов'язане з Реалом, але ніколи не знаєш, що тебе чекає. Але я знаю, що він не один рік буде в числі найкращих воротарів", – цитує Касілью Marca.

Нагадаємо, що Лука Зідан – син Зінедіна Зідана та наразі третій голкіпер "галактікос", нещодавно дебютував у стартовому складі Реала у матчі Ла Ліги проти Уески (3:2).

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Теги
Англія Реал Мадрид Реал Мадрид Кіко Касілья Кіко Касілья Лука Зідан Лука Зідан Реал Мадрид - Уеска
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