Каштру засыпал комплиментами Шевченко и игроков сборной Украины после победы над Португалией

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру поделился своими впечатлениями от матча Украина – Португалия (2:1), по итогам которого "сине-желтые" получили путевку на Евро-2020.

"Победа Украины над Португалией, которая вывела ее на Евро, была вполне заслуженной. Игроки продемонстрировали отличный футбол с первых минут, на полную отдавались игре.

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В некоторых моментах украинцы были значительно лучше португальцев. Андрей Шевченко очень хорошо организовал команду. Он провел отличную работу в течение всего цикла. Поздравляю Украину с выходом на чемпионат Европы. Их футбол нацелен на результат, на победы. Украинцы достигли того, что сделали целью, благодаря тренеру.

Я болел, конечно, за Португалию. Желал ей победы. Мы всегда должны оставаться собой. Я в первую очередь португалец, как и каждый из вас – украинец. Несмотря на то, где вы работаете", – сказал Каштру в комментарии Футбол 24.

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