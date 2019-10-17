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Каштру засыпал комплиментами Шевченко и игроков сборной Украины после победы над Португалией

10:46 158 Читати українською
Каштру засыпал комплиментами Шевченко и игроков сборной Украины после победы над Португалией
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру поделился своими впечатлениями от матча Украина – Португалия (2:1), по итогам которого "сине-желтые" получили путевку на Евро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Победа Украины над Португалией, которая вывела ее на Евро, была вполне заслуженной. Игроки продемонстрировали отличный футбол с первых минут, на полную отдавались игре.

Сборная Украины – очень сильный соперник, ее надо остерегаться, – Каштру сделал серьезное предупреждение Португалии

В некоторых моментах украинцы были значительно лучше португальцев. Андрей Шевченко очень хорошо организовал команду. Он провел отличную работу в течение всего цикла. Поздравляю Украину с выходом на чемпионат Европы. Их футбол нацелен на результат, на победы. Украинцы достигли того, что сделали целью, благодаря тренеру.

Я болел, конечно, за Португалию. Желал ей победы. Мы всегда должны оставаться собой. Я в первую очередь португалец, как и каждый из вас – украинец. Несмотря на то, где вы работаете", – сказал Каштру в комментарии Футбол 24.

"Програвати Україні – ганьба". Португальці критикують свою збірну, а преса вихваляє Шеву за успіх проти чемпіонів Європи

Источник: Футбол 24
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Луиш Каштру Луиш Каштру Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко Украина - Португалия
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