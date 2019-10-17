Каштру засипав компліментами Шевченка та гравців збірної України після перемоги над Португалією

Головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру поділився своїми враженнями від матчу Україна – Португалія (2:1), за підсумками якого "синьо-жовті" здобули путівку на Євро-2020.

"Перемога України над Португалією, яка вивела її на Євро, була цілком заслуженою. Гравці продемонстрували чудовий футбол з перших хвилин, на повну віддавалися грі.

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В деяких моментах українці були значно кращими за португальців. Андрій Шевченко дуже добре організував команду. Він провів відмінну роботу протягом всього циклу. Вітаю Україну з виходом на чемпіонат Європи. Їхній футбол націлений на результат, на перемоги. Українці досягли того, що поставили за мету, завдяки тренеру.

Я вболівав, звичайно, за Португалію. Бажав їй перемоги. Ми завжди повинні залишатися собою. Я в першу чергу португалець, як і кожен з вас – українець. Незважаючи на те, де ви працюєте", – сказав Каштру в коментарі Футбол 24.

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