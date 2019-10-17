toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020 АНДРІЙ ПАВЕЛКО ГРИГОРІЙ СУРКІС

Каштру засипав компліментами Шевченка та гравців збірної України після перемоги над Португалією

10:37 2181 Читать на русском
Каштру засипав компліментами Шевченка та гравців збірної України після перемоги над Португалією
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру поділився своїми враженнями від матчу Україна – Португалія (2:1), за підсумками якого "синьо-жовті" здобули путівку на Євро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Перемога України над Португалією, яка вивела її на Євро, була цілком заслуженою. Гравці продемонстрували чудовий футбол з перших хвилин, на повну віддавалися грі.

Збірна України – дуже сильний суперник, її треба остерігатись, – Каштру зробив серйозне попередження Португалії

В деяких моментах українці були значно кращими за португальців. Андрій Шевченко дуже добре організував команду. Він провів відмінну роботу протягом всього циклу. Вітаю Україну з виходом на чемпіонат Європи. Їхній футбол націлений на результат, на перемоги. Українці досягли того, що поставили за мету, завдяки тренеру.

Я вболівав, звичайно, за Португалію. Бажав їй перемоги. Ми завжди повинні залишатися собою. Я в першу чергу португалець, як і кожен з вас – українець. Незважаючи на те, де ви працюєте", – сказав Каштру в коментарі Футбол 24.

"Програвати Україні – ганьба". Португальці критикують свою збірну, а преса вихваляє Шеву за успіх проти чемпіонів Європи

Джерело: Футбол 24
blog_ava
В Англії гравець забив гол головою зі своєї половини поля – коментатор втратив дар мови
07:30
2741
Теги
Луїш Каштру Луїш Каштру Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Україна - Португалія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
2
год
:
15
хв
Агробізнес
14:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук