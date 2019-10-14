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Сборная Украины – очень сильный соперник, ее надо остерегаться, – Каштру сделал серьезное предупреждение Португалии

00:21 44 Читати українською
Сборная Украины – очень сильный соперник, ее надо остерегаться, – Каштру сделал серьезное предупреждение Португалии
Луиш Каштру / Официальный сайт Шахтера

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру предостерегает сборную Португалии от недооценки Украины перед матчем отбора на Евро-2020.

 

Португальский специалист очень высоко оценивает текущий уровень команды Андрея Шевченко.

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"Остерегайтесь сборной Украины! Они очень сильны. У них есть действительно качественные игроки, они достойно выступают в этом отборе. Украинцы имеют прекрасный подбор исполнителей, среди которых немало сильных индивидуальностей. Шевченко достиг очень хороших результатов, в конце концов они возглавляют группу. Португалии стоит больше волноваться относительно предстоящей игры", – сказал Каштру в комментарии O Jogo.

Напомним, поединок Украина – Португалия состоится 14 октября на НСК Олимпийский, начало в 21:45.

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Теги
Евро-2020 Украина Украина Луиш Каштру Луиш Каштру Украина - Португалия Шахтер Шахтер Португалия Португалия
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