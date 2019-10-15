toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Каштру выделил три команды УПЛ, которые смогли доставить проблемы Шахтеру в первой части чемпионата

18:37 274 Читати українською
Каштру выделил три команды УПЛ, которые смогли доставить проблемы Шахтеру в первой части чемпионата
Луиш Каштру / Официальный сайт Шахтера

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру оценил первые месяцы своей работы в украинском чемпионате.

"Успешно прошел адаптацию в хорошем клубе европейского уровня. В национальном чемпионате мы находимся на хороших позициях. Смогли преодолеть некоторые трудности.

Марлос получил награду лучшего игрока Шахтера в сентябре

В течение сезона у нас было несколько серьезных противостояний в чемпионате против Динамо, Зари и Александрии. Перед перерывом на международные матчи сумели одержать победы во всех матчах, это хорошо", – сказал Каштру в комментарии TSF.

Шахтер отчитался за сезон 2018/19 – баснословная прибыль "горняков"

Напомним, Шахтер еще не потерял ни одного очка в чемпионате Украины – десять побед в десяти турах.

blog_ava
Украина – Португалия: Роналду разочарован поражением, поностальгировал по Киеву и прокомментировал юбилейный гол
02:06
4455
Теги
Шахтер Шахтер Луиш Каштру Луиш Каштру
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
43
мин
Швейцария
21:45
Ирландия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук