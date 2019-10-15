Каштру выделил три команды УПЛ, которые смогли доставить проблемы Шахтеру в первой части чемпионата

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру оценил первые месяцы своей работы в украинском чемпионате.

"Успешно прошел адаптацию в хорошем клубе европейского уровня. В национальном чемпионате мы находимся на хороших позициях. Смогли преодолеть некоторые трудности.

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В течение сезона у нас было несколько серьезных противостояний в чемпионате против Динамо, Зари и Александрии. Перед перерывом на международные матчи сумели одержать победы во всех матчах, это хорошо", – сказал Каштру в комментарии TSF.

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Напомним, Шахтер еще не потерял ни одного очка в чемпионате Украины – десять побед в десяти турах.