Шахтер отчитался за сезон 2018/19 – "горняки" стали самым титулованным клубом Украины

Президент Шахтера Ринат Ахметов подвел итоги сезона 2018/19 для "горняков".

"В сезоне 2018/19 Шахтер третий раз подряд сделал "золотой дубль" – выиграл чемпионство и Кубок Украины. Это говорит об одном: команда продолжает демонстрировать стабильно высокий уровень в игре и результатах, даже несмотря на то, что вот уже который год играет далеко от родного дома. Но тем ценнее каждая наша победа.

Шахтер предложил болельщикам поддержать игроков в раздевалке перед матчем Лиги чемпионов

Большой вклад в успех Шахтера в отчетном году внес Паулу Фонсека. Хотел бы поблагодарить Паулу и его тренерский штаб за 7 трофеев, завоеванных в течение трех последних сезонов – 3 чемпионства, 3 Кубка и 1 Суперкубок Украины.

К тому же, именно в сезоне 2018/19 Шахтер стал самым титулованным клубом в Украине. 34 трофея, за каждым из которых – огромный труд тренерского штаба, футболистов, менеджмента и сотрудников", – говорится в обращении Ахметова.

Украина – Литва: анонс матча отбора к Евро-2020