toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНА - ЛИТВА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ПОРТУГАЛИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ ЕВРО-2020

Марлос получил награду лучшего игрока Шахтера в сентябре

18:46 15 Читати українською
Марлос получил награду лучшего игрока Шахтера в сентябре
Марлос / Фото ФК Шахтер

Хавбек Марлос одержал победу в голосовании за лучшего игрока прошлого месяца в составе донецкого Шахтера.

Полузащитник сборной Украины одержал уверенную победу в голосовании фанатов "горняков", информирует официальный сайт Шахтера.

УПЛ определила лучшего игрока и тренера чемпионата в сентябре

Марлос почти в два раза превзошел Жуниора Мораеса и Тайсона, которые замкнули тройку лидеров по итогам сентября. В активе победителя 3 гола в пяти матчах этого месяца. Экс-игрок Металлиста также получил вызов в сборную Украины на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии.

Напомним, что Марлос отметился забитым мячом в первом матче против литовцев, который закончился разгромной победой "сине-желтых" со счетом 3:0.

Евро-2020: что нужно сборной Украины в решающей стадии отбора для выхода на чемпионат

blog_ava
Украина – Литва: анонс матча отбора к Евро-2020
Теги
Сборная Украины Марлос Марлос Шахтер Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
26
мин
Украина
21:45
Литва
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук