Марлос получил награду лучшего игрока Шахтера в сентябре

Хавбек Марлос одержал победу в голосовании за лучшего игрока прошлого месяца в составе донецкого Шахтера.

Полузащитник сборной Украины одержал уверенную победу в голосовании фанатов "горняков", информирует официальный сайт Шахтера.

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Марлос почти в два раза превзошел Жуниора Мораеса и Тайсона, которые замкнули тройку лидеров по итогам сентября. В активе победителя 3 гола в пяти матчах этого месяца. Экс-игрок Металлиста также получил вызов в сборную Украины на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии.

Напомним, что Марлос отметился забитым мячом в первом матче против литовцев, который закончился разгромной победой "сине-желтых" со счетом 3:0.

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