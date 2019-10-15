Каштру виділив три команди УПЛ, які змогли завдати проблем Шахтарю у першій частині чемпіонату

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру оцінив перші місяці своєї роботи в українському чемпіонаті.

"Успішно пройшов адаптацію в хорошому клубі європейського рівня. У національному чемпіонаті ми перебуваємо на хороших позиціях. Змогли подолати деякі труднощі.

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Упродовж сезону у нас було кілька серйозних ігор в чемпіонаті проти Динамо, Зорі і Олександрії. Перед перервою на міжнародні матчі зуміли здобути перемоги у всіх матчах, це добре", – сказав Каштру в коментарі TSF.

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Нагадаємо, Шахтар ще не втратив жодного очка у чемпіонаті України – десять перемог в десяти турах.