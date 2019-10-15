toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Каштру виділив три команди УПЛ, які змогли завдати проблем Шахтарю у першій частині чемпіонату

18:31 1464 Читать на русском
Каштру виділив три команди УПЛ, які змогли завдати проблем Шахтарю у першій частині чемпіонату
Луїш Каштру / Офіційний сайт Шахтаря

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру оцінив перші місяці своєї роботи в українському чемпіонаті.

"Успішно пройшов адаптацію в хорошому клубі європейського рівня. У національному чемпіонаті ми перебуваємо на хороших позиціях. Змогли подолати деякі труднощі.

Марлос здобув нагороду найкращого гравця Шахтаря у вересні

Упродовж сезону у нас було кілька серйозних ігор в чемпіонаті проти Динамо, Зорі і Олександрії. Перед перервою на міжнародні матчі зуміли здобути перемоги у всіх матчах, це добре", – сказав Каштру в коментарі TSF.

Шахтар відзвітував за сезон 2018/19 – неймовірні прибутки "гірників"

Нагадаємо, Шахтар ще не втратив жодного очка у чемпіонаті України – десять перемог в десяти турах.

blog_ava
Україна – Португалія: InStat визначив найкращих гравців матчу відбору до Євро-2020
09:39
42554
Теги
Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
52
хв
Швейцарія
21:45
Ірландія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук