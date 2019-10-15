Каштру виділив три команди УПЛ, які змогли завдати проблем Шахтарю у першій частині чемпіонату

Євро-2020 — 16:30 14060
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Жеребкування Євро-2020: Україна має всі шанси потрапити в 1-й кошик, але ризикує і так опинитися у групі смерті
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Шевченко "винен" у всіх перемогах, або Хто зловтішається тріумфом України: реакція соцмереж на матч з ПортугалієюЄвро-2020 — 14:00 23023
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Збірна України разом з уболівальниками влаштувала феєричний перфоманс на НСК Олімпійський після виходу на Євро-2020Євро-2020 — 11:47 4813
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Україна – Португалія: героїчний вихід на Євро-2020 з 1-го місця – футбольні кіборги, кайф, гордість і нефартовий РоналдуЄвро-2020 — 03:20 33215
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Україна – Португалія: Роналду розчарований поразкою, поностальгував за Києвом та прокоментував ювілейний голЄвро-2020 — 02:01 38636