Каштру вже визначився з тренерським штабом для роботи в Шахтарі

Португалець Луїш Каштру обрав фахівців, які допомагатимуть йому у донецькому Шахтарі.

Наставник забере асистентів зі свого теперішнього клубу – Гімараєша, інформує O Jogo.

Шахтар віддасть Гімараєшу свого гравця в оренду, щоб не платити за Каштру

Разом з Луїшем до України переїдуть Вітор Северіну, Вітор Мартінш і Феліпе Челікайя. Саме з цією командою Каштру досягнув успіху в чемпіонаті Португалії – Гімараєш посів 5-е місце у підсумковій таблиці і пробився в єврокубки на наступний сезон.

Нагадаємо, колишній тренер "гірників" Паулу Фонсека очолив італійську Рому після здобуття "золотого дублю" з Шахтарем.

"Мені подобається Шахтар, але я маю власні амбіції". Правила життя Паулу Фонсеки